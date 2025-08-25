  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir babasının izinden gitti

Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir babasının izinden gitti

Elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek, babasının mesleği mimarlığı tercih edip, Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ni kazandı.

Kaynak: DHA
Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir babasının izinden gitti - Resim: 1

Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 9 Haziran'da hayatını kaybetti. 

1 / 6
Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir babasının izinden gitti - Resim: 2

Zeyrek'in cenazesi, 1 gün sonra Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

2 / 6
Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir babasının izinden gitti - Resim: 3

BABA MESLEĞİNİ OKUYACAK

Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir, babasının ölümünden kısa süre sonra girdiği YKS'de başarılı oldu. 

3 / 6
Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir babasının izinden gitti - Resim: 4

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sınav günü yalnız bırakmayarak sınava gireceği okula götürdüğü Nehir Zeyrek, bugün açıklanan sonuçlara göre baba mesleği olan mimarlığı tercih ederek Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne yerleşti.

4 / 6