Ferhat'ın Şirin için dağları deldiği şehirde şoke eden manzara: Koca dağı delik deşik ettiler
Amasya'da kaçak kazı ihbarı üzerine Ferhat Dağı'na operasyon düzenleyen polis ekipleri, dağın içine doğru 15 metre kazı yapıldığını tespit etti.
Kaynak: DHA
Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Müze Müdürlüğü ekipleri, kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine Şehirüstü Mahallesi’ne sevk edildi.
Ekiplerin bölgede yaptığı incelemede, definecilerin Ferhat Dağı Çakallar Tepesi mevkisinde dağın içine doğru 15 metre kazdığı belirlendi.
Kazılanın alanın içinde 2 kürek, 1 balyoz ve kazıda kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Polis, kaçak kazıyı yapan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)
