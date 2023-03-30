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Feribotta can pazarı: 12 kişi öldü, 14 kişi de yarlaandı

Filipinler'de seyir halindeki bir feribotta çıkan yangında 3'ü çocuk en az 12 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Feribotta can pazarı: 12 kişi öldü, 14 kişi de yarlaandı - Resim: 1

Filipinler Sahil Güvenlik Kuvvetleri'nden edinilen bilgilere göre, Mindanao Adası'ndan Jolo Adası'na giden The Lady Mary Joy 3 isimli feribotta dün gece bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 

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Feribotta can pazarı: 12 kişi öldü, 14 kişi de yarlaandı - Resim: 2

Sahil Güvenlik Kuvvetleri ve bölgedeki balıkçılar alevlere teslim olan feribota Baluk-Baluk Adası açıklarında müdahale ederken, gemide bulunan yolculardan 230'unun kurtarıldığı bildirildi. 

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Feribotta can pazarı: 12 kişi öldü, 14 kişi de yarlaandı - Resim: 3

Yangının ardından küle dönen gemi ağır hasarlı olarak kıyıya çekilirken, gemide 3'ü çocuk 12 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 

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Feribotta can pazarı: 12 kişi öldü, 14 kişi de yarlaandı - Resim: 4

Yetkililer, yangında 14 kişinin de yaralandığını söyledi. 

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