  4. Denizin ortasında feribottan atlayan kadın yolcu kamerada

Yalova-Eskihisar seferini yapan feribottan atlayan S.K. adlı kadının, denize atladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Kaynak: DHA
Yalova'dan 23 Ağustos saat 19.00 sıralarında Eskihisar’a gitmek için hareket eden feribottaki S.K.(35) isimli kadın yolcu intihar girişiminde bulundu. S.K., diğer yolcuların gözü önünde denize atladı. 

Durumu fark eden bir yolcu, hemen S.K.’nin arkasından suya atladı. Feribot hızını keserek, durdu. Suya atlayan yolcu, denize atılan can simidiyle kadını boğulmaktan son anda kurtardı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. 

S.K. ile diğer yolcu ekipler tarafından denizden çıkarıldı. Karaya çıkarılan kadın, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kurtarılma anları cep telefonuyla kayda alınan kadının, feribottan atladığı anların görüntüsü de ortaya çıktı.

