Festivali duyan şehre akın etti; otellerde yer kalmadı!

Kültür ve Turizm İl Müdürü Ayhan Gök, etkinliklere günde 30 bin katıldığını ifade ederek, “Bakanlığımız tarafından 5 yıldır düzenlenen Kültür Yolu Festivali, Mardin'de ilk kez gerçekleştiriliyor. Bu durumdan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Aldığımız geri dönüşler son derece olumlu ve güzel. Kelimenin tam anlamıyla bir festival atmosferi yaşamaktayız. Fuar alanından AKM'ye, sanat odalarına, kendi hizmet binamızdan Sabancı Müzesi’ne, arkeoloji müzemize kadar her yer festivale ev sahipliği yapmaktadır. Girişlerin ücretsiz olmasıyla birlikte, muazzam bir katılımla karşılaşıyoruz. Akşam konserleri ve etkinliklere ortalama günde 30 bin kişi katılmakta ve bu durum, tüm ziyaretçileri mutlu etmektedir. Şu ana kadar her şey planlandığı gibi ve çok başarılı ilerlemektedir” diye konuştu.