  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Sağanak yağışlar karayolunu yuttu; ortaya çıkan manzarayı görenler gözlerine inanamadı

Fethiye - Antalya karayolu sular altında

Fethiye-Antalya kara yolunda kuvvetli yağışların ardından su baskını meydana geldi. Bölgeye sevk edilen trafik ekipleri, ulaşımı kontrollü olarak sağlıyor.

Kaynak: İHA
Fethiye - Antalya karayolu sular altında - Resim: 1

Kara yolu üzerinde bulunan Eşen 1 Baraj Göleti'nde kuvvetli yağışların ardından su seviyesi yükselince, yolun bir noktasında su birikintisi oluştu. İhbar üzerine bölgeye Fethiye Bölge Trafik İstasyon Amirliği ile kara yolları ekipleri sevk edildi. 

1 / 5
Fethiye - Antalya karayolu sular altında - Resim: 2

Polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken, kara yolları ekipleri tarafından yol kenarındaki çelik bariyer kaldırılarak yol genişletme çalışması başlatıldı. 

2 / 5
Fethiye - Antalya karayolu sular altında - Resim: 3

Ulaşımın bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandığı kara yolunda, çalışmaların tamamlanmasının ardından çift yönden ulaşımın yeniden sağlanmasının hedeflendiği bildirildi.

3 / 5
Fethiye - Antalya karayolu sular altında - Resim: 4

Bölgede ekiplerin güvenlik amacıyla nöbet tuttuğu öğrenildi.

4 / 5