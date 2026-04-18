Fethiye Körfezi'nde korkunç manzara: Erkek cesedi bulundu
Muğla'nın Fethiye ilçesinde sabah saatlerinde sahil bandında hareketsiz yatan bir kişi bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kaynak: İHA
Muğla’nın turistik ilçesi Fethiye’de sabah saatlerinde yürüyüşe çıkan vatandaşlar acı bir manzarayla karşılaştı. Saat 09.00 sıralarında Fethiye Körfezi sahil bandında kıyıya vurmuş halde hareketsiz yatan bir şahsı fark eden çevre sakinleri, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarın ardından bölgeye kısa sürede polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde, şahsın hayatını kaybettiği kesinleşti. Polis ekipleri, incelemelerin sağlıklı yürütülebilmesi için sahil şeridinde geniş güvenlik önlemleri alarak alanı şeritle kapattı.
Yapılan incelemelerde cansız bedenin Y.K. (45) isimli şahsa ait olduğu tespit edildi. Olayın çok boyutlu olarak soruşturması sürüyor.
