Fethiye'de korku dolu anlar: Tekne alev topuna döndü
Muğla'nın Fethiye ilçesi, Yassıada açıklarında bir gulet teknede yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, tekne küle döndü.
Kaynak: DHA/İHA
Fethiye ile Göcek arasındaki Yassıada yakınlarında bir gulette saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tekneyi sardı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler teknedeki yangına denizden müdahalede bulunurken, yangın çıkan tekne başka bir tekne tarafından açığa çekildi.
Özel teknelerin de söndürme çalışmalarına destek verirken, yangın sonrası tekne kullanılmaz hale geldi.
