  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Fethiye'de korku dolu anlar: Tekne alev topuna döndü

Fethiye'de korku dolu anlar: Tekne alev topuna döndü

Muğla'nın Fethiye ilçesi, Yassıada açıklarında bir gulet teknede yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, tekne küle döndü.

Kaynak: DHA/İHA
Fethiye'de korku dolu anlar: Tekne alev topuna döndü - Resim: 1

Fethiye ile Göcek arasındaki Yassıada yakınlarında bir gulette saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tekneyi sardı. 

1 / 10
Fethiye'de korku dolu anlar: Tekne alev topuna döndü - Resim: 2

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 

2 / 10
Fethiye'de korku dolu anlar: Tekne alev topuna döndü - Resim: 3

Ekipler teknedeki yangına denizden müdahalede bulunurken, yangın çıkan tekne başka bir tekne tarafından açığa çekildi. 

3 / 10
Fethiye'de korku dolu anlar: Tekne alev topuna döndü - Resim: 4

Özel teknelerin de söndürme çalışmalarına destek verirken, yangın sonrası tekne kullanılmaz hale geldi. 

4 / 10