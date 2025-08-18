Fethiye'de korkunç kaza: Motosiklet tutkunu genç kadının sonu feci oldu

  1. Anasayfa
Motosiklet tutkunu genç kadın sürücü geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA
Kaza, Çameli-Fethiye karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre E.K. (26) ve beraberindeki bir arkadaşıyla birlikte motosikleti ile seyir halindeyken motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıktı.

Yol kenarına savrulan E.K. ve arkadaşının yaptığı kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından iki genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç motosiklet sürücüsü burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Motosiklet tutkunu olarak bilinen genç kızın güvenlik görevlisi olduğu öğrenildi. E.K.'in cenazesinin bugün Çameli ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmesi bekleniyor.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

