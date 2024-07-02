Fethiye'de korkutan patlama: 1 kişi ağır yaralandı

Olay, Karagözler Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan bir evde, saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde bulunan mutfak tüpü henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlama sonrası çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.