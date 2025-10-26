  1. Anasayfa
  4. Fethiye'de paraşüt faciası: 1 ölü, 1 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde paraşütün kayalıklara düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaynak: DHA
Olay, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'da saat 12.00 sıralarında meydana geldi. 25'inci Uluslararası Hava Oyunları Festivali kapsamında Polonya uyruklu paraşütçü M.D. ile yanındaki yamaç paraşütü pilotu M.T., tandem atlayış gerçekleştirdi.

İkili Babadağ’dan havalandıktan kısa süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle kayalıklara düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından yapılan kontrolde M.D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. M.T. ise yaralı olarak kurtarıldı.

Askeri helikopterle bölgeden alınan T., Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

