Fethiye'de sağanak kabusu! Yollar göle döndü
Muğla'nın Fethiye ilçesinde dün akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Yollar göle dönerken, ev ve iş yerlerini su bastı.
Fethiye'de dün saat 20.00 sıralarında başlayan kuvvetli yağış, aralıklarla etkili oldu.
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Cumhuriyet Mahallesi, Çarşı ile Dispanser caddelerinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
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İtfaiye ekipleri, vatandaşlar ile iş yeri sahipleri, dükkanlara ve evlerine giren suyu boşaltmak için yoğun çaba harcadı.
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Yollarda 50 santimetreyi bulan su birikintileri nedeniyle otomobiller güçlükle ilerlerken, bazı araçlar ise yolda kaldı.
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