  4. Fethiye'de tekne yangını: Alevler geceyi gündüze çevirdi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapımı süren 20 metrelik gulet teknede yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kaynak: DHA
Yangın, gece yarısı Karagözler Mahallesi’nde bulunan tersanedeki gulet teknede çıktı. Yapımı devam eden 20 metrelik gulet tekneden alevlerin yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. 

Teknedeki soğutma çalışmasının tamamlanmasının ardından yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatılacağı bildirildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

