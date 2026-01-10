Fethiye'de tekne yangını: Alevler geceyi gündüze çevirdi
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapımı süren 20 metrelik gulet teknede yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kaynak: DHA
Yangın, gece yarısı Karagözler Mahallesi’nde bulunan tersanedeki gulet teknede çıktı. Yapımı devam eden 20 metrelik gulet tekneden alevlerin yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
1 / 9
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.
2 / 9
Teknedeki soğutma çalışmasının tamamlanmasının ardından yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatılacağı bildirildi.
3 / 9
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)
4 / 9