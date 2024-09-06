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Fethiye'de zincirleme kaza: 6 araç birbirine girdi, ölü ve yaralılar var

Muğla’nın Fethiye ilçesinde 6 aracın birbirine girdiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Kaynak: İHA
Fethiye'de zincirleme kaza: 6 araç birbirine girdi, ölü ve yaralılar var - Resim: 1

Kaza, Fethiye-Antalya karayolu Esenköy mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda 6 araç birbirine girdi. 

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Fethiye'de zincirleme kaza: 6 araç birbirine girdi, ölü ve yaralılar var - Resim: 2

Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Fethiye'de zincirleme kaza: 6 araç birbirine girdi, ölü ve yaralılar var - Resim: 3

Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Kazada yaralanan 12 kişi ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

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Fethiye'de zincirleme kaza: 6 araç birbirine girdi, ölü ve yaralılar var - Resim: 4

Hastaneye kaldırılan H.K. (29) tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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