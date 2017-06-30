FETÖ cuntasının katliam fotoğrafları
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'nda meydana gelen olaylara ilişkin 244 kişi hakkında iddianame düzenlenerek mahkemeye gönderildi. İddianamede; FETÖ'cü askerlerin, polis görevlilerinin elleri ve gözlerini bağlayıp rehin aldıktan sonra alçakça katlettiklerine ilişkin fotoğraflar yer alıyor. (Kenan KIRAN / SABAH)
DARBEYE KARŞI ÇIKANLAR SALONA KAPATILDI
İddianamede; FETÖ'cü askerlerin, kendi silah arkadaşlarından darbeye karşı çıkanları gözaltına alıp salona kapattığı ifade ediliyor.
İddianamede; Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Turgut Aslan'ın, 16 Temmuz 05:59:44'te Teğmen İrfan Çakmakçıoğlu ve Albay Erkan Öktem'le salondan alınıp infaz edilmeye götürüldüğü;