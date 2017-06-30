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  3. 30 Haziran 2017 15:50

FETÖ cuntasının katliam fotoğrafları

FETÖ cuntasının katliam fotoğrafları

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'nda meydana gelen olaylara ilişkin 244 kişi hakkında iddianame düzenlenerek mahkemeye gönderildi. İddianamede; FETÖ'cü askerlerin, polis görevlilerinin elleri ve gözlerini bağlayıp rehin aldıktan sonra alçakça katlettiklerine ilişkin fotoğraflar yer alıyor. (Kenan KIRAN / SABAH)

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FETÖ cuntasının katliam fotoğrafları

DARBEYE KARŞI ÇIKANLAR SALONA KAPATILDI

İddianamede; FETÖ'cü askerlerin, kendi silah arkadaşlarından darbeye karşı çıkanları gözaltına alıp salona kapattığı ifade ediliyor.


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FETÖ cuntasının katliam fotoğrafları

İddianamede; Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Turgut Aslan'ın, 16 Temmuz 05:59:44'te Teğmen İrfan Çakmakçıoğlu ve Albay Erkan Öktem'le salondan alınıp infaz edilmeye götürüldüğü;

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FETÖ cuntasının katliam fotoğrafları

Turgut Aslan'ın koruma polisi Hasan Gülhan'ın da 06:00:07'de Üsteğmen Mehmet Emin Deniz, Teğmen Ali Karaahmetoğlu ve Albay Erkan Öktem'le bahçede katletmek için merdivenden indirdiği bildirildi.

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