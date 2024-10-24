FETÖ elebaşısını bu çukura gömecekler
Pensilvanya'da eli kanlı bölücü terör örgütü FETÖ'nün elebaşısı Fethullah Gülen'in gömüleceği mezar yerinden görüntü alınmaması için çabalayan terör örgütü açılan çukurun üstüne brandayla kapattı.
Kaynak: AA
FETÖ elebaşı Gülen'i gömme hazırlıkları Pensilvanya'da devam ediyor. Örgütün karargah olarak kullandığı çiftliğin bahçesindeki çukur kazılarak etrafına sarı şeritler çekildi ve üzeri ise brandayla kapatıldı.
1 / 14
Anadolu Ajansının (AA) edindiği hava görüntülerinde, örgüt üyelerinin çiftliğin bahçesindeki bir noktayı kürekle kazdığı görüldü.
2 / 14
Çukurun kazıldığı alana vinç ve merdiven getirildiği görüntülere yansıdı.
3 / 14
Örgüt üyeleri mezarı kazarken, basın mensuplarının havadan görüntü almasını engellemek için alanın üzerine siyah branda çekti. Çukurun etrafına da sarı şerit çekildi.
4 / 14