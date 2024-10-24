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FETÖ elebaşısını bu çukura gömecekler

Pensilvanya'da eli kanlı bölücü terör örgütü FETÖ'nün elebaşısı Fethullah Gülen'in gömüleceği mezar yerinden görüntü alınmaması için çabalayan terör örgütü açılan çukurun üstüne brandayla kapattı.

Kaynak: AA
FETÖ elebaşısını bu çukura gömecekler - Resim: 1

FETÖ elebaşı Gülen'i gömme hazırlıkları Pensilvanya'da devam ediyor. Örgütün karargah olarak kullandığı çiftliğin bahçesindeki çukur kazılarak etrafına sarı şeritler çekildi ve üzeri ise brandayla kapatıldı.

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FETÖ elebaşısını bu çukura gömecekler - Resim: 2

Anadolu Ajansının (AA) edindiği hava görüntülerinde, örgüt üyelerinin çiftliğin bahçesindeki bir noktayı kürekle kazdığı görüldü.

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FETÖ elebaşısını bu çukura gömecekler - Resim: 3

Çukurun kazıldığı alana vinç ve merdiven getirildiği görüntülere yansıdı.

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FETÖ elebaşısını bu çukura gömecekler - Resim: 4

Örgüt üyeleri mezarı kazarken, basın mensuplarının havadan görüntü almasını engellemek için alanın üzerine siyah branda çekti. Çukurun etrafına da sarı şerit çekildi.

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