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  4. FETÖ firarisi holding yalısı 1,1 milyar liraya satıldı

FETÖ firarisi holding yalısı 1,1 milyar liraya satıldı

TMSF'nin, ihaleye çıkardığı İstanbul Bebek'te bulunan Koza-İpek Holding'e ait yalı, 1 milyar 100 milyon liraya Oyak Çimento'ya satıldı.

Kaynak: DHA / İHA
FETÖ firarisi holding yalısı 1,1 milyar liraya satıldı - Resim: 1

‘FETÖ firarisi’ Akın İpek’in İstanbul Bebek'teki yalısı TMSF tarafından 750 milyon lira muhammen bedelle ihaleye çıkarılmıştı. TMSF, yalının milyar 100 milyon liraya satıldığını duyurdu.

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FETÖ firarisi holding yalısı 1,1 milyar liraya satıldı - Resim: 2

Dört katılımcının yer aldığı satış ihalesinde, kapalı tekliflerin ardından geçilen açık teklif aşaması üç saatte tamamlandı.

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FETÖ firarisi holding yalısı 1,1 milyar liraya satıldı - Resim: 3

İhale sonunda, 1 milyar 100 milyon lira teklif veren yüzde 70'i yabancı yatırımcıya ait Oyak Çimento, yalının yeni sahibi oldu.

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FETÖ firarisi holding yalısı 1,1 milyar liraya satıldı - Resim: 4

İstanbul Bebek’te yer alan ve eski eser niteliğinde olan yalı, 925 metrekare brüt kapalı kullanım alanına ve 208 metrekare terasa sahip.

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