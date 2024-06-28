FETÖ firarisi holding yalısı 1,1 milyar liraya satıldı
TMSF'nin, ihaleye çıkardığı İstanbul Bebek'te bulunan Koza-İpek Holding'e ait yalı, 1 milyar 100 milyon liraya Oyak Çimento'ya satıldı.
Kaynak: DHA / İHA
‘FETÖ firarisi’ Akın İpek’in İstanbul Bebek'teki yalısı TMSF tarafından 750 milyon lira muhammen bedelle ihaleye çıkarılmıştı. TMSF, yalının milyar 100 milyon liraya satıldığını duyurdu.
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Dört katılımcının yer aldığı satış ihalesinde, kapalı tekliflerin ardından geçilen açık teklif aşaması üç saatte tamamlandı.
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İhale sonunda, 1 milyar 100 milyon lira teklif veren yüzde 70'i yabancı yatırımcıya ait Oyak Çimento, yalının yeni sahibi oldu.
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İstanbul Bebek’te yer alan ve eski eser niteliğinde olan yalı, 925 metrekare brüt kapalı kullanım alanına ve 208 metrekare terasa sahip.
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