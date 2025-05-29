FETÖ'nün künefe zinciri devleti böyle soymuş!
İzmir merkezli 5 ilde künefe zincirine yönelik düzenlenen FETÖ operasyonunun detayları ortaya çıktı. Şüphelilerin, paravan olarak kullanılan künefecinin piyasadan fatura toplayıp vergi kaçırdığı, bu paraların da terör örgütüne ve örgüt üyelerine aktardıkları öğrenildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik dikkat çeken bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında örgüte finansman sağladığı belirlenen bir künefe zinciri mercek altına alındı.
MASAK’tan elde edilen verilerle yürütülen çalışmalarda, örgüt adına fon toplayan veya sağlayan, çeşitli ifade ve teşhislerde adı geçen, ayrıca dijital materyal incelemelerinde suç unsurlarına rastlanan 41 şüpheli tespit edildi. Söz konusu şüphelilere yönelik İzmir merkezli İstanbul, Hatay, Gaziantep ve Manisa’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Yapılan baskınlarda 33 şüpheli gözaltına alındı. Sonrasında belirlenen bir adrese düzenlenen ek operasyonda 1 şüpheli daha yakalanarak toplam gözaltı sayısı 34’e yükseldi. Gözaltına alınan kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda 100 bin TL nakit para, 33 Cumhuriyet altını, 2 gram altın, çok sayıda dijital materyal ve belge ele geçirildi.
Öte yandan gözaltı kararı bulunan 7 şüphelinin yasa dışı yollarla yurt dışına kaçtığı belirlendi.