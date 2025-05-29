FETÖ'nün künefe zinciri devleti böyle soymuş!

Yapılan baskınlarda 33 şüpheli gözaltına alındı. Sonrasında belirlenen bir adrese düzenlenen ek operasyonda 1 şüpheli daha yakalanarak toplam gözaltı sayısı 34’e yükseldi. Gözaltına alınan kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda 100 bin TL nakit para, 33 Cumhuriyet altını, 2 gram altın, çok sayıda dijital materyal ve belge ele geçirildi.