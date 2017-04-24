Fetullah Gülen 100 yıl yaşamak için servet harcadı
FETÖ elebaşı Gülen'in 100 yıldan fazla yaşaması için kök hücre çalışması yapıldığı ortaya çıktı.
FETÖ elebaşı uzun yaşamak için defalarca organ nakli geçiren David Rockefeller'e özendi. Fethullah Gülen'i 100 yıldan fazla yaşatmak için kök hücre çalışması yapıldığı belirlendi.
Yeni Şafak'tan Cihat Arpacık'ın haberine göre; Fetullahçı Terör Örgütü’nde “Özel Sağlık Hizmeti ve Sekretarya” görevinde bulunan ve 2015 yılından bu yana kaçak olarak yurtdışında yaşayan Tuncay Delibaşı’nın en kritik görevi “Kök hücreden organ elde edilip Gülen’in organlarının yenilenmesi projesini yürütmek.” Bu ifadeler Emniyet Genel Müdürlüğü’nün raporunda geçiyor.
Bir dönem Hacettepe Üniversitesi bünyesinde kurulan Teknokent’in de başında olan ve bu yolla örgüte milyonlarca dolar kazandıran Delibaşı’na çalışmalarını eksiksiz yerine getirebilmesi için adeta para yağdırılmış. MASAK kayıtlarına göre birçok kurum ve isimden Delibaşı’na aktarılan para 3 yılda 30 milyon 500 bin lirayı geçiyor.
Yurtdışından gönderilen paraların bir kısmı Almanya merkezli Deutsche Bank ile Kanada merkezli Royal Bank vasıtasıyla gönderildi. Sadece Türkiye Bilimler Akademisi Delibaşı’na iki işlemde 36.114 TL havale yaptı. 2013-2014 arası farklı tüzel kişilerden 38.473 TL para gönderildi. Emniyet, baş döndüren para trafiğinin yapıldığı dönemde Delibaşı’nın maaşının 3400 TL olduğunu tespit etti.