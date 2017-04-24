Fetullah Gülen 100 yıl yaşamak için servet harcadı

Bir dönem Hacettepe Üniversitesi bünyesinde kurulan Teknokent’in de başında olan ve bu yolla örgüte milyonlarca dolar kazandıran Delibaşı’na çalışmalarını eksiksiz yerine getirebilmesi için adeta para yağdırılmış. MASAK kayıtlarına göre birçok kurum ve isimden Delibaşı’na aktarılan para 3 yılda 30 milyon 500 bin lirayı geçiyor.



