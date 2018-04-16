Fidel Castro’nun arabası Ankara sokaklarında

Aracı 2 yıl önce 87 yaşında birinden aldığını belirten Ümit Sezgin Dönmez, "Sovyetler döneminde üretilmiş bir savaş aracı. Aynı zamanda Fidel Castro’nun da kullandığı araçlardan. Birçok askeri faaliyette de kullanılmış. Aracımız 4 çeker ve çift yakıt deposu gibi birçok özelliği söz konusu. Savaş şartlarına göre üretildiği için tank savar gibi versiyonları da mevcut” dedi.

