Filipinler'de yanardağ alarmı: Binlerce kişi tahliye edildi
Filipinler'in başkenti Manila'nın güneyinde yer alan Taal Yanardağı hareketlendi. Yanardağın patlayacağı gerekçesiyle bölge sakinleri tahliye edilmeye başlandı.
Filipinler'de yanardağ alarmı verildi.
Yetkililer, dün başlayan tahliye çalışmaları sonrası yanardağın bulunduğu Taal Gölü'ne kıyısı olan Laurel ve Agoncillo bölgelerinde yaşayan binlerce kişinin tahliye edildiğini bildirdi.
Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, bölge sakinlerini, yanardağın bulunduğu adadan uzak durmaları yönünde uyardı.
Volkanik patlama tehlikesiyle karşı karşıya kalacak köylerden tahliye edilen kişi sayısının, 14 bini bulabileceği kaydedildi.
Öte yandan yetkililer okul binalarında, spor salonlarında ve kiliselerde kurulan tahliye barınaklarında, kişilerin yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı korunması için gerekli önlemleri aldıklarını belirtti.
Yüksek buhar ve parçacıklar püskürten Taal Yanardağı'nın alarm seviyesi dün 3'e çıkarılmıştı.