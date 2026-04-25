Filistin'de tarihi gün: 21 yıl sonra Gazze'de ilk seçim
Filistin'de yerel yönetimleri belirlemek için tarihi süreç başladı. Gazze Şeridi’nin Deir el-Balah kenti, 2005'ten bu yana ilk kez belediye seçimlerine ev sahipliği yaparken; Batı Şeria’da 1.3 milyon seçmen oy kullanıyor.
Filistin halkı, yerel yönetimleri belirlemek üzere uzun bir aradan sonra sandık başına gitti. Yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işlemi, özellikle Gazze Şeridi için sembolik ve siyasi açıdan büyük bir anlam taşıyor. 2005 yılından bu yana Gazze'de ilk kez bir yerel seçim için sandık kurulması, bölgedeki siyasi dengelerin geleceği açısından "pilot uygulama" olarak değerlendiriliyor.
İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da ve Gazze Şeridi'nin Deir el-Balah kentinde yerel seçimler yapılıyor. Batı Şeria ve Deir el-Balah kentindeki Filistinliler, yerel yönetimleri belirlemek üzere saat 07.00'den itibaren oy kullanmaya başladı. Filistin Merkezi Seçim Komisyonuna göre yaklaşık 1.3 milyon seçmen, 491 seçim merkezinde bulunan bin 922 sandıkta oy kullanabilecek. Oylama süreci Batı Şeria'da saat 19.00'da, Deir el-Balah'ta ise 17.00'de sona erecek. Seçmen listelerinin çoğu, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Fetih Hareketi ile aynı çizgide veya bağımsız aday olarak yarışıyor.
Yaklaşık 70 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu Deir el-Balah'ta 12 oy verme merkezi kuruldu. Kentte 2005'ten bu yana yapılan ilk belediye seçiminde "Barış ve İnşa", "Deir el-Balah Bizi Birleştiriyor", "Deir el-Balah'ın Geleceği" ve "Deir el-Balah'ın Yeniden Doğuşu" listeleri yarışıyor. Her listede en az 4'ü kadın olmak üzere 15 aday bulunuyor.
Belediye başkanı ise seçilen üyeler arasından belirlenecek. Gazze Şeridi'nde tek şehirde yapılan oylama, büyük ölçüde sembolik nitelikte ve "pilot uygulama" olarak görülüyor.