Filistin'den şok fotoğraflar ! Yüzü maskeli bir şekilde geldiler...
Protesto gösterisinde yüzleri Filistin bayrağı maskeli İsrail askerleri ortaya çıktı.
Ramallah'ta avukatların protesto gösterisinde ortaya çıkan yüzleri kefiye ve Filistin bayrağıyla sarılı askerler, birçok kişiyi gözaltına aldı.
ABD lideri Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasıyla çatışmaların başladığı Ortadoğu'da, bugün yeni gözaltılar var.
Washington'ın desteğiyle şiddetin dozunu artıran İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde protesto gösterisi düzenleyen Filistinli avukatları gözaltına aldı.
Biber gazı kullanan İsrail güçlerinden bazılarının yüzlerinde maske olması dikkat çekti. Birçok sivil giyimli askerin yüzünü kefiye ile örttüğü, içlerinden birinin yüzüne Filistin bayrağı sardığı görüldü. Yüzünde Filistin bayrağı ve elinde bir silah olan İsrail askeri, Filistinli bir avukatı gözaltına aldı.