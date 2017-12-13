Filistin'den şok fotoğraflar ! Yüzü maskeli bir şekilde geldiler...

Biber gazı kullanan İsrail güçlerinden bazılarının yüzlerinde maske olması dikkat çekti. Birçok sivil giyimli askerin yüzünü kefiye ile örttüğü, içlerinden birinin yüzüne Filistin bayrağı sardığı görüldü. Yüzünde Filistin bayrağı ve elinde bir silah olan İsrail askeri, Filistinli bir avukatı gözaltına aldı.