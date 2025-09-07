Filistin'e destek gösterisinde bine yakın gözaltı var!

  1. Anasayfa
İngiltere'nin başkenti Londra'da yasaklı örgüt ilan edilen "Palestine Action" tarafından düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde 890 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: DHA / İHA
İngiltere’nin başkenti Londra'daki Parlamento Meydanı’nda İsrail’in saldırılarına ve Gazze’deki açlığa tepkilerini göstermek isteyen binlerce kişi protesto eylemi düzenledi.

Göstericiler, İsrail'in Gazze'yi işgal planlarına da tepki gösterdi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da yasaklı örgüt ilan edilen "Palestine Action" grubuna destek vermek ve İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto amacıyla dün düzenlenen gösteride gözaltı sayısı belli oldu.

Londra polisi, dün düzenlenen gösteride, 857 kişinin Palestine Action'ı desteklediği için, 33 kişinin ise polis memurlarına saldırı dahil olmak üzere diğer suçlardan gözaltına alındığını belirtti.

