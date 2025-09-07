Filistin'e destek gösterisinde bine yakın gözaltı var!
İngiltere'nin başkenti Londra'da yasaklı örgüt ilan edilen "Palestine Action" tarafından düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde 890 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: DHA / İHA
İngiltere’nin başkenti Londra'daki Parlamento Meydanı’nda İsrail’in saldırılarına ve Gazze’deki açlığa tepkilerini göstermek isteyen binlerce kişi protesto eylemi düzenledi.
1 / 7
Göstericiler, İsrail'in Gazze'yi işgal planlarına da tepki gösterdi.
2 / 7
İngiltere'nin başkenti Londra'da yasaklı örgüt ilan edilen "Palestine Action" grubuna destek vermek ve İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto amacıyla dün düzenlenen gösteride gözaltı sayısı belli oldu.
3 / 7
Londra polisi, dün düzenlenen gösteride, 857 kişinin Palestine Action'ı desteklediği için, 33 kişinin ise polis memurlarına saldırı dahil olmak üzere diğer suçlardan gözaltına alındığını belirtti.
4 / 7