Filistinlilere şimdi de yasa dışı Yahudi zulmü: Yardımları yağmaladılar
İşgal altındaki Batı Şeria'da sivil Yahudi işgalciler, aylardır süren İsrail bombardımanının yanı sıra açlıkla da mücadele eden Gazze Şeridi'ne giden yardım tırlarını durdurarak malzemeleri yola döktü.
Kaynak: AA
İsrail`in yoğun saldırıları altındaki Gazze`de gıda sıkıntısı ve açlık her geçen gün daha da kötüye gidiyor.
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Refah Sınır Kapısı`nın İsrail güçlerince işgal edilmesi ve kapatılması nedeniyle Gazze`ye giren yardım tırları sayısında ciddi düşüş yaşandığı belirtiliyor.
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Bombardıman altındaki Gazze`de yaşanan Filistinliler açıkla mücadele ederken, İsrailliler ise bölgeye giden yardım tırlarını engellemeye devam ediyor.
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Yerel kaynakların aktardığına göre, yasa dışı Yahudi yerleşimciler işgal altındaki Batı Şeria`da Gazze`ye giden yardım tırlarını durdurdu.
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