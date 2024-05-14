  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Filistinlilere şimdi de yasa dışı Yahudi zulmü: Yardımları yağmaladılar

Filistinlilere şimdi de yasa dışı Yahudi zulmü: Yardımları yağmaladılar

İşgal altındaki Batı Şeria'da sivil Yahudi işgalciler, aylardır süren İsrail bombardımanının yanı sıra açlıkla da mücadele eden Gazze Şeridi'ne giden yardım tırlarını durdurarak malzemeleri yola döktü.

Kaynak: AA
Filistinlilere şimdi de yasa dışı Yahudi zulmü: Yardımları yağmaladılar - Resim: 1

İsrail`in yoğun saldırıları altındaki Gazze`de gıda sıkıntısı ve açlık her geçen gün daha da kötüye gidiyor.

1 / 21
Filistinlilere şimdi de yasa dışı Yahudi zulmü: Yardımları yağmaladılar - Resim: 2

Refah Sınır Kapısı`nın İsrail güçlerince işgal edilmesi ve kapatılması nedeniyle Gazze`ye giren yardım tırları sayısında ciddi düşüş yaşandığı belirtiliyor.

2 / 21
Filistinlilere şimdi de yasa dışı Yahudi zulmü: Yardımları yağmaladılar - Resim: 3

Bombardıman altındaki Gazze`de yaşanan Filistinliler açıkla mücadele ederken, İsrailliler ise bölgeye giden yardım tırlarını engellemeye devam ediyor.

3 / 21
Filistinlilere şimdi de yasa dışı Yahudi zulmü: Yardımları yağmaladılar - Resim: 4

Yerel kaynakların aktardığına göre, yasa dışı Yahudi yerleşimciler işgal altındaki Batı Şeria`da Gazze`ye giden yardım tırlarını durdurdu.

4 / 21