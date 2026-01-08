  1. Anasayfa
  4. Film gibi kuyumcu soygununda çalınan altınların bulunduğu yer şoke etti

Hatay'da kuyumcu dükkanını soyan silahlı ve kasklı hırsızlar yakalanırken, suç kayıtları kabarık hırsızların çaldıkları altınları şehirde 4 farklı noktaya gömdüğü ortaya çıktı...

Kaynak: İHA
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4 Ocak günü yaşanan olayda; Zaher Alshabb isimli Suriyeli esnafın Yeni Mahalle'de bulunan kuyumcusuna gelen kasklı ve silahlı 2 hırsız, 3 dakika içerisinde yaklaşık 24 milyon TL'lik 4 kilogram altını çalarak kayıplara karışmıştı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan analiz çalışmaları ve 10 saatlik KGYS, PTS, iş yeri kamera incelemeleri neticesinde olayın 5 şüphelisi tespit edildi. 

Olayın şüphelileri olan C.T.'nin 4 adet kasten yaralamadan suç kaydı olduğu, A.A.'nın uyuşturucu kullanmaktan suç kaydı olduğu, A.T.'nin uyuşturucu kullanmak ve 4 adet kasten yaralamadan suç kaydı olduğu, Z.H.G.'nin 1 adet kasten yaralamadan suç kaydı olduğu, son şüphelinin ise İ.T. olduğu belirlenerek 5'i de yakalandı. 

Yapılan çalışmalar sonucunda olayda kullanılan silahlar, sahte plakalı iki araç ile 4 ayrı yere gömülen altınlar ele geçirildi. 

