Film gibi olay: Polisten kaçmak için 2 kilometre yüzdü
İstanbul Avcılar'da filmleri aratmayan bir olay yaşandı. Uyuşturucu suçundan 12.5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polisten kaçmak için 2 kilometre yüzdü.
Avcılar Emniyet Güven timleri Ambarlı Mahallesi İzci Sokak'ta denetim yaparken Miraç Kılıç'ı durdurdu. Kontrolleri yapılmak istenen K., elindeki çantasını atarak hemen yakındaki sahildeki marinanın kayalıklarına doğru kaçmaya başladı.
Kayalıklardaki kovalamaca sırasında yakalanacağını anlayan Miraç K., bir anda denize atladı. Polisin karadan yaptığı sahile çıkıp teslim olma çağrılarına aldırmayan K., açığa doğru yüzmeye başladı.
Avcılar Emniyet Müdürlüğü'nün isteği üzerine sevk edilen Deniz polisi, yaklaşık 2 kilometre açıkta Kılıç'ın yanına yaklaştı. Miraç K., teknede bulunan müzakereci polisin tüm çabalarına rağmen sudan çıkmaya yanaşmadı. Atılan can simidini de almayı kabul etmeyen K. için 'Kurbağa Adam' botu istendi.
Getirilen bot ile Miraç Kılıç yakalanarak denizden çıkarıldı. Kıyıda bekletilen 112 Acil Sağlık ekibi karaya çıkarılan K.'yıkontrolden geçirirken herhangi bir sorunu bulunmadığı belirlendi.