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Film gibi olay: Polisten kaçmak için 2 kilometre yüzdü

İstanbul Avcılar'da filmleri aratmayan bir olay yaşandı. Uyuşturucu suçundan 12.5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polisten kaçmak için 2 kilometre yüzdü.

Film gibi olay: Polisten kaçmak için 2 kilometre yüzdü - Resim: 1

Avcılar Emniyet Güven timleri Ambarlı Mahallesi İzci Sokak'ta denetim yaparken Miraç Kılıç'ı durdurdu. Kontrolleri yapılmak istenen K., elindeki çantasını atarak hemen yakındaki sahildeki marinanın kayalıklarına doğru kaçmaya başladı.

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Film gibi olay: Polisten kaçmak için 2 kilometre yüzdü - Resim: 2

Kayalıklardaki kovalamaca sırasında yakalanacağını anlayan Miraç K., bir anda denize atladı. Polisin karadan yaptığı sahile çıkıp teslim olma çağrılarına aldırmayan K., açığa doğru yüzmeye başladı.

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Film gibi olay: Polisten kaçmak için 2 kilometre yüzdü - Resim: 3

Avcılar Emniyet Müdürlüğü'nün isteği üzerine sevk edilen Deniz polisi, yaklaşık 2 kilometre açıkta Kılıç'ın yanına yaklaştı. Miraç K., teknede bulunan müzakereci polisin tüm çabalarına rağmen sudan çıkmaya yanaşmadı. Atılan can simidini de almayı kabul etmeyen K. için 'Kurbağa Adam' botu istendi.

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Film gibi olay: Polisten kaçmak için 2 kilometre yüzdü - Resim: 4

Getirilen bot ile Miraç Kılıç yakalanarak denizden çıkarıldı. Kıyıda bekletilen 112 Acil Sağlık ekibi karaya çıkarılan K.'yıkontrolden geçirirken herhangi bir sorunu bulunmadığı belirlendi.

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