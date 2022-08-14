Film gibi olay: Polisten kaçmak için 2 kilometre yüzdü

Avcılar Emniyet Müdürlüğü'nün isteği üzerine sevk edilen Deniz polisi, yaklaşık 2 kilometre açıkta Kılıç'ın yanına yaklaştı. Miraç K., teknede bulunan müzakereci polisin tüm çabalarına rağmen sudan çıkmaya yanaşmadı. Atılan can simidini de almayı kabul etmeyen K. için 'Kurbağa Adam' botu istendi.