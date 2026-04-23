Film sahnesi değil gerçek: Dağcıların tırmandığı yanardağ böyle patladı!
Guatemala'nın en aktif yanardağlarından Santiaguito'da korku dolu anlar yaşandı. Tırmanış yasağını delerek zirveye yaklaşan bir grup dağcı, aniden meydana gelen patlamanın ortasında kaldı. Dağcıların can havliyle kaçış anları kameralara saniye saniye yansıdı.
Kaynak: İHA
Orta Amerika ülkesi Guatemala'da, güvenlik uyarılarını ve bölgeye giriş yasağını hiçe sayan bir grup maceraperest dağcı, Santiaguito Yanardağı'na tırmanış gerçekleştirdi.
Grup zirveye yakın bir noktadayken, dev yanardağ büyük bir gürültüyle faaliyete geçti. Patlamayla birlikte gökyüzüne kilometrelerce yükseklikte kül bulutu püskürürken, kraterden fırlayan sıcak kaya parçaları dağcıların üzerine yağmaya başladı.
O anlarda dağcıların can havliyle kaçıştığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Can kaybı yaşanmamasıyla facianın eşiğinden dönüldü.
