  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Film sahnesi değil gerçek: İskele ve fener donup buz tuttu

Film sahnesi değil gerçek: İskele ve fener donup buz tuttu

Kanada'nın Ontario eyaletinde etkili olan kar fırtınası sonucu göl kenarlarındaki bir deniz feneri ile iskele, buzla kaplandı.

Film sahnesi değil gerçek: İskele ve fener donup buz tuttu - Resim: 1

Kanada'da soğuk hava dalgası etkisini sürdürüyor. Ontario eyaletinde etkili olan şiddetli kar fırtınasının ardından Newcastle bölgesine bağlı Bond Head kasabasındaki bir deniz feneri buz tuttu. 

1 / 6
Film sahnesi değil gerçek: İskele ve fener donup buz tuttu - Resim: 2

Ontario Gölü kıyısındaki deniz fenerinin ve etrafının buzla kaplandığı görüldü.

2 / 6
Film sahnesi değil gerçek: İskele ve fener donup buz tuttu - Resim: 3

Eyaletteki Port Stanley bölgesinde ise Erie Gölü'nün kuzey kıyısında yer alan bir iskele tamamen buz tuttu. 

3 / 6
Film sahnesi değil gerçek: İskele ve fener donup buz tuttu - Resim: 4

İskeledeki kapıda buz sarkıtları oluştu.

4 / 6