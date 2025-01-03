  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Film sahnesi değil gerçek: Obruk oluşma anı kamerada

Film sahnesi değil gerçek: Obruk oluşma anı kamerada

Konya'da yerleşim yerine yakın bir noktada meydana gelen obruk, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
Film sahnesi değil gerçek: Obruk oluşma anı kamerada - Resim: 1

Altınekin ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde yerleşim yerine yakın bir arazide obruk oluştu. Obruğun oluşumu, cep telefonu kamerasına yansıdı. 

1 / 3
Film sahnesi değil gerçek: Obruk oluşma anı kamerada - Resim: 2

Görüntülerde; obruk oluştuğu, obruk oluşumu sonrasında gürültü ile çökmenin devam ettiği, toz bulutunun yükseldiği, o anları kaydeden kişininse korkarak olay yerinden kaçtığı görülüyor. (DHA)

2 / 3
Film sahnesi değil gerçek: Obruk oluşma anı kamerada - Resim: 3
3 / 3