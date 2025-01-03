Film sahnesi değil gerçek: Obruk oluşma anı kamerada
Konya'da yerleşim yerine yakın bir noktada meydana gelen obruk, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
Altınekin ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde yerleşim yerine yakın bir arazide obruk oluştu. Obruğun oluşumu, cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Görüntülerde; obruk oluştuğu, obruk oluşumu sonrasında gürültü ile çökmenin devam ettiği, toz bulutunun yükseldiği, o anları kaydeden kişininse korkarak olay yerinden kaçtığı görülüyor. (DHA)
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