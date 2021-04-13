Filyasyon ekiplerini isyan ettirek teklif

Biz bu ikisinin arasında geçen bu diyaloğa gülümseyerek pozitif vakanın olduğu daireye geldik. Bir baktık ki bize kapıyı açan teyze meğer camdaki teyzeymiş. Kızı koronaymış, testlerini yaptık, ne yapmaları gerektiğini anlattık, kimse ile temasta olmamaları gerektiğini sıkı sıkı tembih ettik. Teyze bize 'Tamam anladık 5 kere söylemenize gerek' yok diye çıkıştı hatta, TV seyredemediği için aşırı sinirliydi.