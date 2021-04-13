Filyasyon ekiplerini isyan ettirek teklif
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede büyük rol oynayan filyasyon ekipleri, başlarından geçen ilginç olayları anlattı.
Filyasyon ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için evlerinde izole edilen pozitif hastaları, temaslı kişileri ziyaret edip takiplerini yapıyor, ilaçlarını veriyor, acil durumlarda bu kişilerin hastaneye sevkini sağlıyor.
Salgınla mücadelede kritik rol oynayan bu kişiler, başlarından geçen ilginç olayları Hürriyet gazetesinden Sedef Batı'ya anlattı. Filyasyon ekiplerinin anlattıkları şöyle:
- Ankara’da filyasyon ekibinde çalışan D. P.: "Testi pozitif çıkan hastaya ilaçlarını vermek ve temaslıları tespit etmek için apartmanın girişine geldiğimizde binanın dışına çalışan ustaları fark ettik. Üst katlardan bir teyze ustalara 'TV seyredemiyoruz, bir an evvel bitirin işinizi, sonra da gelin benim televizyonumu düzeltin!' diye bağırdı. Usta da 'Tekrarını seyredersin Teyze, gir içeri!' diye karşılık verdi.
Biz bu ikisinin arasında geçen bu diyaloğa gülümseyerek pozitif vakanın olduğu daireye geldik. Bir baktık ki bize kapıyı açan teyze meğer camdaki teyzeymiş. Kızı koronaymış, testlerini yaptık, ne yapmaları gerektiğini anlattık, kimse ile temasta olmamaları gerektiğini sıkı sıkı tembih ettik. Teyze bize 'Tamam anladık 5 kere söylemenize gerek' yok diye çıkıştı hatta, TV seyredemediği için aşırı sinirliydi.