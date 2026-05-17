Final maçından dönen taraftar midibüsü devrildi, 27 yaralı var!
Ankara'daki 2. Lig'e yükselme final maçından dönen Malatya Yeşilyurtspor taraftarlarını taşıyan midibüs, Sivas sınırında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Sabaha karşı meydana gelen feci trafik kazasında 2'si ağır toplam 27 kişi yaralandı.
Kaynak: DHA / İHA
Ankara’da oynanan Malatya Yeşilyurtspor - Çorluspor 2. Lig’e yükselme final müsabakasından dönen taraftarları taşıyan midibüs, Malatya-Kayseri karayolunun Sivas il sınırında şarampole devrildi.
Sabaha karşı saat 03.50 sıralarında meydana gelen feci trafik kazasında, 2'si ağır olmak üzere toplam 27 taraftar yaralandı.
Edinilen ilk bilgilere göre kaza, dönüş yolundaki midibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan aracın yoldan çıkmasıyla yaşandı.
Çarpmanın etkisiyle şarampole yuvarlanan araçta bulunan taraftarlar için bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.
