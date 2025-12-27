Final yapan dizinin set çalışanı otel odasında öldürüldü

Kafa travması geçirdiği için entübe edilen A.E.Y., tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde önceki gün hayatını kaybetti. Y.’nin ölümü sonrası, savcılık tarafından 4 şüpheli için yeniden gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine şüphelilerden M.G., T.Ş. ve M.Y. yeniden gözaltına alındı, diğer şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi. İfade işlemleri sonrası sevk edildikleri adliyede hakimliğe çıkarılan şüphelilerden M.G. tutuklanırken, diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.