Final yapan dizinin set çalışanı otel odasında öldürüldü
ATV'de yayınlanan ve 16 Aralık'ta final yapan Gözleri Karadeniz dizisinin setinde çalışanlar arasında otelde çıkan kavga kanlı bitti. Kavgada ağır yaralanan A.Y. (30), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı, 1 kişi ise aranıyor.
Olay, 16 Aralık’ta Rize merkeze bağlı Gündoğdu Mahallesi’ndeki bir otelde meydana geldi. Çekimleri bölgede yapılan ve bir süre önce final yapan ‘Gözleri Karadeniz’ adlı dizinin setinde çalışan 5 kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Otel odasındaki tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Sette karavan şoförü olduğu belirtilen A.E.Y., kavgada başına aldığı darbeyle ağır yaralandı. Y., kaldırıldığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı. Olayın ardından 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler ifade işlemleri sonrası serbest bırakıldı.
Kafa travması geçirdiği için entübe edilen A.E.Y., tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde önceki gün hayatını kaybetti. Y.’nin ölümü sonrası, savcılık tarafından 4 şüpheli için yeniden gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine şüphelilerden M.G., T.Ş. ve M.Y. yeniden gözaltına alındı, diğer şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi. İfade işlemleri sonrası sevk edildikleri adliyede hakimliğe çıkarılan şüphelilerden M.G. tutuklanırken, diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
A.E.Y., İstanbul’da Reşitpaşa Mihrişah Sultan Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından, Bahçeköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.