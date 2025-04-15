Finans devleri peş peşe açıkladı: Altın fiyatları için yeni zirve sinyali
Küresel ekonomide yaşanan belirsizlikle birlikte altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Finans devleri de altın fiyatı için tahminlerini yukarı yönlü revize etmeye başladı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni gümrük vergilerini duyurmasıyla küresel ekonomide yaşanan belirsizlik sürerken, altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor.
1 / 10
Ons altın 3 bin 220 dolar işlem görürken, gram altın 3 bin 935 liradan, çeyrek altın 6 bin 506 liradan ve cumhuriyet altını 26 bin 629 liradan alıcı buluyor.
2 / 10
Yılbaşından bu yana gram altın yatırımcısı yüzde 32.5'lik getiri sağladı.
3 / 10
Altın rekor seviyelerde işlem görürken büyük finas kuruluşları da tahminlerini yukarı yönlü revize etmeye başladı.
4 / 10