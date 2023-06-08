Fındığın başkentinde çay hasadı başladı

KALİTE OLARAK, TAT OLARAK DAHA İYİ’

Çay üreticisi Mustafa Keskin, 2 tona yakın ürünün olduğunu söyleyerek, “Burası Rize’ye göre fazla güneş alıyor. Bir meyvenin tatlı olması için, daha verimli olması için güneşe ihtiyacı var. Burası daha fazla güneş aldığı için kalite olarak, tat olarak daha iyi” diye konuştu.