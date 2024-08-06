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Fındık bahçeleri jandarmaya emanet

Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekipleri, fındık hırsızlığına karşı il genelinde, fındık bahçelerinde nöbet tutmaya başladı.

Kaynak: DHA
Fındık bahçeleri jandarmaya emanet - Resim: 1

Fındık sezonunun gelmesiyle birlikte Kocaeli’de yaşanan hırsızlık olaylarına karşı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesinde bulunan fındık tarlalarında nöbete başladı. 

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Fındık bahçeleri jandarmaya emanet - Resim: 2

Hırsızlık olaylarını önlemek için 1 Ağustos itibarıyla Jandarma Asayiş Timleri ve Jandarma Asayiş Komando Timleri ile gece görüş ve termal kabiliyeti olan, insansız hava araçları ve teknik cihazların kullanımıyla denetim ve kontroller sürüyor. (DHA)

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Fındık bahçeleri jandarmaya emanet - Resim: 3
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