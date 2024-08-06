Fındık bahçeleri jandarmaya emanet
Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekipleri, fındık hırsızlığına karşı il genelinde, fındık bahçelerinde nöbet tutmaya başladı.
Kaynak: DHA
Fındık sezonunun gelmesiyle birlikte Kocaeli’de yaşanan hırsızlık olaylarına karşı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesinde bulunan fındık tarlalarında nöbete başladı.
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Hırsızlık olaylarını önlemek için 1 Ağustos itibarıyla Jandarma Asayiş Timleri ve Jandarma Asayiş Komando Timleri ile gece görüş ve termal kabiliyeti olan, insansız hava araçları ve teknik cihazların kullanımıyla denetim ve kontroller sürüyor. (DHA)
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