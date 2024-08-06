Fındık bahçeleri jandarmaya emanet

Hırsızlık olaylarını önlemek için 1 Ağustos itibarıyla Jandarma Asayiş Timleri ve Jandarma Asayiş Komando Timleri ile gece görüş ve termal kabiliyeti olan, insansız hava araçları ve teknik cihazların kullanımıyla denetim ve kontroller sürüyor. (DHA)