Finlandiya Başbakanı Marin'in parti görüntüleri gündem oldu
Finlandiya'nın 36 yaşındaki başbakanı Sanna Marin'in katıldığı partiye ait görüntüler ülkenin gündemine oturdu.
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, katıldığı bir partiden yansıyan görüntülerle gündemde. Ülkenin en genç başbakanı olan 36 yaşındaki Marin'in katıldığı bir partiye ait görüntüler sosyal medyaya yansıdı.
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Söz konusu videoda Marin bir grup arkadaşıyla içki içerken, dans edip Finli rapçi Petri Nygård ve pop şarkıcısı Antti Tuisku'nun şarkılarını söylerken görülüyor.
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Fin Iltalehti gazetesine göre söz konusu videoda Marin'e şarkıcı Alma, TV sunucusu Tinni Wikström, YouTuber Ilona Ylikorpi ve radyo sunucusu Karoliina Tuominen eşlik ediyor.
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Ünlü isimler ile eğlenen Marin'in bu görüntüsü ile ilgili haberde, "Videolara dayanarak, ne zaman ve nerede çekildiklerini kesin olarak söylemek mümkün değil" denildi.
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