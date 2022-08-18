  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Finlandiya Başbakanı Marin'in parti görüntüleri gündem oldu

Finlandiya Başbakanı Marin'in parti görüntüleri gündem oldu

Finlandiya'nın 36 yaşındaki başbakanı Sanna Marin'in katıldığı partiye ait görüntüler ülkenin gündemine oturdu.

Finlandiya Başbakanı Marin'in parti görüntüleri gündem oldu - Resim: 1

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, katıldığı bir partiden yansıyan görüntülerle gündemde. Ülkenin en genç başbakanı olan 36 yaşındaki Marin'in katıldığı bir partiye ait görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

1 / 9
Finlandiya Başbakanı Marin'in parti görüntüleri gündem oldu - Resim: 2

Söz konusu videoda Marin bir grup arkadaşıyla içki içerken, dans edip Finli rapçi Petri Nygård ve pop şarkıcısı Antti Tuisku'nun şarkılarını söylerken görülüyor.

2 / 9
Finlandiya Başbakanı Marin'in parti görüntüleri gündem oldu - Resim: 3

Fin Iltalehti gazetesine göre söz konusu videoda Marin'e şarkıcı Alma, TV sunucusu Tinni Wikström, YouTuber Ilona Ylikorpi ve radyo sunucusu Karoliina Tuominen eşlik ediyor.

3 / 9
Finlandiya Başbakanı Marin'in parti görüntüleri gündem oldu - Resim: 4

Ünlü isimler ile eğlenen Marin'in bu görüntüsü ile ilgili haberde, "Videolara dayanarak, ne zaman ve nerede çekildiklerini kesin olarak söylemek mümkün değil" denildi.

4 / 9