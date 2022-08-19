Finlandiya Başbakanı Sanna Marin parti görüntülerinin ardından konuştu
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, özel görüntülerinin internette paylaşılmasının ardından "gürültülü" bir şekilde parti yaptığını kabul etti.
Finlandiya'nın Kuopio kentinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Marin, "Bu videolar kişisel ve özel bir alanda çekildi. Bunların kamuoyu tarafından bilinmesine içerliyorum. Arkadaşlarımla bir gece geçirdim. Biraz gürültülü bir parti yaptık. Dans ettim ve şarkı söyledim" dedi.
Bununla birlikte görüntülerde Marin ve diğer beş arkadaşı kameraya doğru poz vererek dans ediyor. Başka bir video ise Marin'i yerde kameraya doğru şarkı söylerken gösteriyor.
Diğer taraftan, Marin'in bazı muhaliflerini onun bu davranışının bir başbakana yakışmadığını söyleyerek eleştirdi. Muhalefet milletvekili Mikko Karna, Marin'in uyuşturucu testinden geçmesi gerektiğini söyledi.
Ancak, Marin gazetecilere verdiği demeçte, parti sırasında alkol tüketildiğini ancak, herhangi bir uyuşturucu kullanımından haberdar olmadığını söyledi. Bu arada destekçileri de Finlandiya Başbakanı’nı savundu ve eleştirmenleri çifte standart uygulamakla suçladı.