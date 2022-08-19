Finlandiya Başbakanı Sanna Marin parti görüntülerinin ardından konuştu

Finlandiya'nın Kuopio kentinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Marin, "Bu videolar kişisel ve özel bir alanda çekildi. Bunların kamuoyu tarafından bilinmesine içerliyorum. Arkadaşlarımla bir gece geçirdim. Biraz gürültülü bir parti yaptık. Dans ettim ve şarkı söyledim" dedi.