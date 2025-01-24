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Firari ayı günler sonra yakalandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde barınaktan kaçan ayı 9 gün sonra yakalandı. Uyuşturucu iğneyle etkisiz hale getirilen ayı, barınağa götürüldü.

Kaynak: İHA
Firari ayı günler sonra yakalandı - Resim: 1

Edinilen bilgiye göre, Karacabey Ovakorusu Ayı Rehabilitasyon Merkezinde rüzgarda devrilen ağacın elektrikli demir çite zarar vermesi üzerine ayılardan biri kaçtı. 

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Firari ayı günler sonra yakalandı - Resim: 2

En son barınağa komşu olan Boğazköy Mahallesinde görülen boz ayı için barınak çalışanları, Orman Bakanlığı Milli Park ekipleri, veteriner hekimler ve jandarma timleri seferber oldu. 

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Firari ayı günler sonra yakalandı - Resim: 3

Sosyal medyadan da mahalle halkının dikkatli olması; ayının görüldüğü anda Karacabey Jandarma Komutanlığına acil olarak bilgi verilmesi istendi.

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Firari ayı günler sonra yakalandı - Resim: 4

112 acil çağrı merkezine Boğazköy Mahallesi'nde ayı görüldüğü ihbarının gelmesi üzerine ekipler bölgede arama çalışmaları başlattı. 

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