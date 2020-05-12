Firari Can Dündar Bodrum'daki villasını satmak istemiş

PARASI ALMANYA’YA GİDECEKTİ Satış başvurusu üzerine Bodrum Tapu Müdürlüğü yetkililerinin, firari Can Dündar'ın villasının satışında herhangi bir sakınca olup, olmadığı hususunda bilgi almak için resmi yazı ile Bodrum Cumhuriyet Savcılığı'na başvurması ile satışın engellendiği aktarıldı.