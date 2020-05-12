Firari Can Dündar Bodrum'daki villasını satmak istemiş
MİT TIR'ları davası kapsamında hakkında kırmızı bültenle aranma kararı çıkarılan gazeteci-yazar Can Dündar'ın Muğla'nın Bodrum ilçesindeki villasını satıp parasını yurtdışına kaçırmak istediği ortaya çıktı.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen MİT TIR'ları davası kapsamında hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılan Can Dündar ile ilgili gelişme yaşandı.
Can Dündar ve eşi Dilek Dündar'ın tapuda ortak olarak üzerlerine kayıtlı olan Bodrum'un gözde semtlerinden Kumbahçe’deki 1184 ada ve 4 paftada bulunan, deniz ve orman manzarasına sahip dubleks villasını satmak için girişimde bulundukları ortaya çıktı.
Dündar çiftinin yaklaşık 5 milyon lira değerindeki, şu an içinde kiracı bulunan villayı satmak için Almanya'nın Berlin şehrinde noter Torsten Körster kanalı ile 18 Temmuz 2018 tarihinde vekaletname verdikleri, villanın 3 kişiye satılmaya çalışıldığı, satış işlemleri için Bodrum Tapu Müdürlüğü'ne başvurulduğu öğrenildi.