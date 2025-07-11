Firari hükümlüyü kaçırmak için otomobilleriyle polislere çarptılar
Bursa’da hakkında 14 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari bir hükümlü, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanırken gözaltı sırasında hükümlüyü korumaya çalışan yakınları polise saldırıp otomobille polis memurlarını ezmeye çalıştı. O anlar kameraya anbean yansıdı.
Olay Bursa'nın Yıldırım ilçesi Esenenler Mahallesi’nde meydana geldi. Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uzun süredir aranan firarinin adresini tespit ederek operasyon düzenledi. Firari şahıs yakalanırken, olaya müdahale eden iki kişi gözaltına alındı.
Bir başka şüpheli ise olay yerinden kaçarken polis memurlarına ve resmi araca çarptıktan sonra hızla kaçtı.
Bir polis memuru ve bekçinin yaralandığı o anlar kameraya anbean yansırken, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri polis memurunu Yüksel İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevketti. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, gözaltına alınan şahıslar hakkında "Görevli Memura Mukavemet", "Suçluyu Kayırma" ve "Hükümlünün Kaçmasına Yardım" suçlarından işlem başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, olayda hafif yaralanan polis memuruna geçmiş olsun dilekleri iletilirken, kamu düzenini bozmaya yönelik hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyeceği vurgulandı.