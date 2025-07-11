Firari hükümlüyü kaçırmak için otomobilleriyle polislere çarptılar

Bir polis memuru ve bekçinin yaralandığı o anlar kameraya anbean yansırken, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri polis memurunu Yüksel İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevketti. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.