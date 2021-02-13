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  3. 13 Şubat 2021 17:18

Firari iş adamı Galip Öztürk'ün 10 çocuk yaptığı ortaya çıktı

Cinayete azmettirme suçlamasıyla müebbet hapis cezasına çarptırılan Metro Turizm'in sahibi Galip Öztürk, geniş ailesiyle birlikte The Sun gazetesine konu oldu. The Sun, taşıyıcı annelik yöntemiyle 10 çocuk sahibi olan Öztürk'ün, çocuk başına 77 bin TL ödediğini yazdı.

Firari iş adamı Galip Öztürk'ün 10 çocuk yaptığı ortaya çıktı

İngilizler Metro turizmin firari sahibi Galip Öztürk'ün Gürcistan'daki hayatının peşine düştü.

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Firari iş adamı Galip Öztürk'ün 10 çocuk yaptığı ortaya çıktı

İngiliz The Sun gazetesi, Galip Öztürk ve 23 yaşındaki Rus eşi Christina Öztürk'ü mercek altına aldı. Çiftin taşıyıcı anneyle 10 biyolojik çocuk sahibi olduğunu belirten İngiliz gazetesi, çocukların fotoğraflarını da yayınladı.

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Firari iş adamı Galip Öztürk'ün 10 çocuk yaptığı ortaya çıktı

Metro turizmin firari sahibi Galip Öztürk'ün Gürcistan'daki lüks ve bol çocuklu hayatı İngiliz gazeteleri tarafından ifşa edildi.

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Firari iş adamı Galip Öztürk'ün 10 çocuk yaptığı ortaya çıktı

Çiftin taşıyıcı anneyle 10 biyolojik çocuğu olduğunu yazan gazete, çiftin aileyi daha da genişletmek istediğini aktardı.

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