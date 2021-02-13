Firari iş adamı Galip Öztürk'ün 10 çocuk yaptığı ortaya çıktı

İngiliz The Sun gazetesi, Galip Öztürk ve 23 yaşındaki Rus eşi Christina Öztürk'ü mercek altına aldı. Çiftin taşıyıcı anneyle 10 biyolojik çocuk sahibi olduğunu belirten İngiliz gazetesi, çocukların fotoğraflarını da yayınladı.

