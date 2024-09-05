Firari yabancı uyruklular yakalandı: 139 yıl hapis cezaları var

Gözaltına alınan mültecilerin yapılan GBT sorgularında, aralarından 3 kişinin Ankara'da karıştıkları bir suçtan dolayı 2023 yılından buyana arandıkları ortaya çıktı. Yakalanmamak için çiftlikte çalışan 21 yaşındaki İbrahim Ş.'nin 6 suçtan 54 yıl 9 ay 2 gün, 23 yaşındaki Halaf El A.'nın 6 suçtan 54 yıl 9 ay 2 gün ve 17 yaşındaki Halid S.'nin ise 6 dosyadan 29 yıl 7 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezasına çarptırıldığı belirlendi. Hükümlülerden birisinin sınır dışı edildikten sonra yakalanmamak için başka isimle tekrardan Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edildi.