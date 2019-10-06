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  3. 06 Ekim 2019 11:50

Fırat'ın doğusuna operasyon ne zaman yapılacak?

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin karşısında bulunan Kobani sınırında elleri tetikte hazır bekliyor. Fırtına obüslerin namluları teröristlere çevrilerek mevzi kazma çalışmaları yapıldı.

Fırat'ın doğusuna operasyon ne zaman yapılacak?

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Fırat'ın doğusuna operasyon ne zaman yapılacak?

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin karşısında bulunan Kobani sınırında elleri tetikte hazır bekliyor. Fırtına obüslerin namluları teröristlere çevrilerek mevzi kazma çalışmaları yapıldı.

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Fırat'ın doğusuna operasyon ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali vermesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'nin doğusuna olası operasyon için tüm hazırlıklarını sürdürüyor.

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Fırat'ın doğusuna operasyon ne zaman yapılacak?

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin karşısında bulunan ve terör örgütü PYD/PKK kontrolündeki Aynel Arap'a (Kobani) fırtına obüslerinin namluları çevrildi. Bir yandan da askerler tarafından mevzi kazma çalışmaları sürüyor. Mehmetçik, elleri tetikte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan operasyon için gelecek haberi bekliyor.

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