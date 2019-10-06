Fırat'ın doğusuna operasyon ne zaman yapılacak?

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin karşısında bulunan ve terör örgütü PYD/PKK kontrolündeki Aynel Arap'a (Kobani) fırtına obüslerinin namluları çevrildi. Bir yandan da askerler tarafından mevzi kazma çalışmaları sürüyor. Mehmetçik, elleri tetikte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan operasyon için gelecek haberi bekliyor.