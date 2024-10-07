Fırın ve marketlere şok baskın: Fiyat etiketi olmayana ceza kesildi

İSTANBUL'DA 3 BİN 500 FIRIN DENETLENDİ

Denetimler kapsamında İstanbul genelindeki toplamda 3 bin 500 fırına ve 10 bine yakın yerel ve ulusal marketin fırın reyonlarına kontrol sağlanacak. Özellikle ürünlerde fiyat etiketi olup olmadığına ve mevcut etiketlerin yönetmeliğe uygunluğuna bakılırken, etiket bulunmayan her bir aykırılık için işletmelere 2 bin 200 TL idari yaptırım uygulanacak. Haksız fiyat tespiti halinde ise işletmelere 100 bin TL ile 1 milyon TL arasında değişen para cezaları verilecek.

Denetimler, bakanlık ve Valilik talimatları doğrultusunda titizlikle yürütülürken, Ticaret Bakanlığı, vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve haksız kazanç elde edilmemesi için denetimlerin devam edeceğini belirtti.

Ekmeğin gramajında sorun çıkmayan ancak diğer fırın ürünlerinde fiyat listesi olmadığı için ceza alan fırın sahiplerinden Ali Bilen, “Bizlere geldiler ve ürünlerimize TL üzerinden fiyat belirtmemiz gerektiğini söylediler. Onun dışında ekmeğimizin gramajı olması gerekenin de üstünde” dedi.