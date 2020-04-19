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  3. 19 Nisan 2020 23:12

Fırıncıdan ''drone'' ile ekmek servisi

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, sokağa çıkma yasağının ikinci gününde bir fırıncı evlerinde çıkamayanlara drone ile ekmek servisi yaptı.

Fırıncıdan ''drone'' ile ekmek servisi

Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydanlar, cadde ve sokaklar sessizliğini korudu. 

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Fırıncıdan ''drone'' ile ekmek servisi

İlçedeki bazı fırıncılar sokakları dolaşarak ekmek satışı yaparken, fırıncı Fatih Demire ise drone ile vatandaşlara ekmek ulaştırdı. 

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Fırıncıdan ''drone'' ile ekmek servisi

Görenleri şaşırtan uygulama kapsamında sipariş veren bazı vatandaşlar balkonlarına yanaşan droneden ekmeklerini aldı.

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Fırıncıdan ''drone'' ile ekmek servisi

Polis ekipleri ise ilçe genelinde sürdürdükleri denetimlerle vatandaşları sokağa çıkmamaları konusunda anonslarla uyardı.

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