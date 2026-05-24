Fırıncıya ''yıkanmış çek'' dayağı! Dükkanı basıp kabusu yaşattılar
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bir fırın işletmecisini arayan kişiler, yazdığı çekin başkası tarafından kendilerine verildiğini ancak tahriş olduğunu belirterek vadesi geldiği için ödeme yapmasını istedi. Ödemeye yapmayı reddeden fırıncı, iş yerini basan 4 kişi tarafından darbedildi.
Erzurum’un Yakutiye ilçesine bağlı Şelale Evler Sokak’ta saat 20.30 sıralarında akıllara durgunluk veren olay yaşandı. Fırın işleten 38 yaşındaki V.İ., ticaret amacıyla daha önce bir şahsa çek yazdı. Vadesi geldiğinde fırıncıyı arayan tanımadığı kişiler, söz konusu çekin kendi ellerinde olduğunu ancak çamaşır makinesinde yıkanarak tahriş olduğunu iddia edip, ortada evrak olmasa da ödemenin nakit olarak kendilerine yapılmasını talep etti.
Fırın işletmecisi V.İ., yasal evrakın kendisine ulaştırılması durumunda ödemeyi derhal yapacağını, aksi takdirde belgesiz bir parayı teslim etmeyeceğini belirtti. Bu cevaba sinirlenen 4 kişi, kapının önünden aldıkları çekpas ve kollarının içine sakladıkları bıçaklarla fırını basarak 3 çocuk babası V.İ.’yi ofisinde darbetti. Kaşı açılan İ.’ye, gelen sağlık ekipleri müdahale etti.
İş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan olay sonrası 4 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.
Yaşadıklarını DHA’ya anlatan fırın işletmecisi V.İ., “Birine çek verdim. Verdiğim çekler başkalarının eline geçmiş. Bana çekin yıkandığını ve tahriş olduğunu söylediler. İş yerime çekin parasını tahsil etmeye geldiler. Ortada evrak olmadığından ödeme yapmak istemedim. Bu ödemeyi almak için önce bana telefonda tehditte bulundu daha sonra iş yerime kadar geldiler. İlk başta bir kişi içeriye girdi. Benimle arbede yaşayıp para istedi. Vermeyince araçta bekleyen diğer kardeşlerini içeriye çağırdı. Müşteri olduğu halde fırınıma baskın yaptılar. Sallama diye tabir edilen bıçak ve bellerindeki silahla buraya kadar geldiler. İçeriye girip beni ofisimde darbettiler. Duyduğum kadarıyla bu kişiler dün gözaltına alınıp, bugün mahkemece serbest bırakıldı. Bir daha benzer durumu yaşamayacağımı nereden bileyim” dedi. (DHA)