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Fırında iğrenç görüntü! Gören telefonuna sarıldı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde simit fırınındaki ürünlerin üzerinde gezinerek beslenmeye çalışan fare, anbean vatandaş kameralarına yansıdı.

Fırında iğrenç görüntü! Gören telefonuna sarıldı - Resim: 1

Olay, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Öztrak Caddesi'nde bulunan bir simit fırınında meydana geldi. İddiaya göre simit fırını kapandıktan sonra gece saatlerinde ortaya çıkan bir fare, beslenmek için fırındaki ürünlerin üzerinde gezmeye başladı.

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Fırında iğrenç görüntü! Gören telefonuna sarıldı - Resim: 2

Fırındaki simit hamurunun üzerinde bir süre gezinen fare beslenmeye çalışırken, o an çevreden geçen bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

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Fırında iğrenç görüntü! Gören telefonuna sarıldı - Resim: 3

Geceden olayın ihbar edilmesine rağmen zabıta ekiplerinin simit fırınına müdahale etmemesi ve fırının bu sabah halen faaliyetlerine devam etmesi ise tepkilere neden olmuştu.

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Fırında iğrenç görüntü! Gören telefonuna sarıldı - Resim: 4

Ancak Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir simit fırınında meydana gelen görüntüler dolayısıyla zabıta müdürlüğü ekipleri ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetim yaptı. Zabıta ekipleri fırını mühürlerken, eksiklerin giderilmesi için 15 gün süre verildi.

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