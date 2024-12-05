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Fırında kabus anı: Kızgın pekmezi başından aşağı döktü

Adana'da simit üretiminde kullandığı kızgın pekmezi başına döken fırın çalışanı, ağır yaralandı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
Fırında kabus anı: Kızgın pekmezi başından aşağı döktü - Resim: 1

Olay, sabah saatlerinde Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi’nde meydana geldi.

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Fırında kabus anı: Kızgın pekmezi başından aşağı döktü - Resim: 2

Simit üretilen bir fırında çalışan kişi, elleri yanmasın diye bezle tuttuğu tenceredeki kızgın pekmezi başına döktü.

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Fırında kabus anı: Kızgın pekmezi başından aşağı döktü - Resim: 3

Kaynayan pekmez nedeniyle başında ve vücudunda yanıklar oluşan fırıncı yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. 

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Fırında kabus anı: Kızgın pekmezi başından aşağı döktü - Resim: 4

Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan yaralının hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi. Bu arada yaşananlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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