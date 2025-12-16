Fırından aldığı ekmeğin içinden çıkanı görünce ne yapacağını bilemedi
Nevşehir’de bir vatandaşın kahvaltı yapmak için fırından aldığı ekmeğin içinden jilet çıktı.
Nevşehir'de bir kişi sabah kahvaltı için fırından aldığı ekmeğin içinden çıkanı görünce beyninden vurulmuşa döndü.
Kahvaltı sırasında M.B. ağzına götürdüğünde ekmeğin içerisinde bir sertlik hissetti. Ekmeği inceleyen M.B., ekmeğin içerisinde jilet olduğunu görünce neye uğradığını şaşırdı. Kahvaltıda küçük yaşta yeğeninin de bulunduğunu ifade eden M.B., kendisinin fark ettiğini ancak yeğeninin fark etmeden ekmeği ağzına götürebileceğini söyleyerek, duruma tepki gösterdi.
M.B., "Pazar sabahı ailemle beraber kahvaltı yaparken babamın fırından almış olduğu ekmeğin içerisinden jilet çıktı. Büyük bir jilet ve biz de ekmeğin büyük bölümünü yemiştik. Ben ekmeği ağzıma atmak üzereyken son anda fark ettim. Annem, babam ve 7 yaşındaki yeğenim de bu kahvaltıda vardı. Bu jilet onlardan birine de gelebilirdi. Onlar bu ekmeği fark etmeyebilirdi. Çok şükür ben fark ettim. Gerekli yerlere de şikayette bulunacağım" dedi.